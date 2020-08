Sarah Harrison (29) gibt ein ehrliches Update aus ihrem Alltag als Zweifach-Mama! Am 27. Juli sind die Influencerin und ihr Mann Dominic (29) erneut Eltern geworden. Nach der Geburt von Mia Rose (2) im Jahr 2017 erblickte mit Kyla nun ihre zweite Tochter das Licht der Welt. Momentan gewöhnt sich die Familie an das Leben zu viert. Nun gesteht Sarah: Sie bekommt viel zu wenig Bettruhe.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 29-Jährige nun mit einem Foto aus dem Bett, auf dem deutlich kleine Schatten unter ihren Augen zu erkennen sind. Darunter schrieb sie: "Gute Nacht. Ich muss schauen, dass ich auf ein paar Stunden Schlaf komme." Sie müsse sich erst wieder daran gewöhnen, wegen ihres Babys so oft in der Nacht wach zu sein. Ein weiteres Problem sei, dass ihr momentan eine Schlafposition nicht mehr möglich sei: Wegen der Milch in ihren Brüsten kann die Münchnerin nicht auf dem Bauch schlafen.

Dennoch ist Sarahs Plan, nun wenigstens in einer Nacht etwas mehr Ruhe zu bekommen, aufgegangen. "Ich habe aber gestern richtig viel Schlaf bekommen, weil ich ja auch früh ins Bett gegangen bin. Die Kleine war brav... Augenringe habe ich trotzdem", berichtete die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Sarah, Mia und Kyla Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Netz-Bekanntheit

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

