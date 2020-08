Zelda Williams (31) richtet emotionale Worte an ihre Community. Zum sechsten Mal jährt sich heute der Todestag von Robin Williams (✝63). 2014 hatte sich der Hollywood-Star nach jahrelangen Depressionen das Leben genommen. Neben seiner trauernden Ehefrau Susan Schneider hinterließ er seine drei Kinder Zelda, Zachary Pym und Cody Alan. Einen Tag vor seinem Todestag gedenkt seine Tochter jetzt ihres Vaters – und nimmt sich eine Social-Media-Auszeit.

"Wie immer werde ich nicht hier sein", erklärte sie via Twitter. Die Netz-Pause habe einen einfachen Grund: Die Beileidsbekundungen der Fans belasten Zelda zu sehr. Es sei für die Schauspielerin schon an normalen, guten Tagen schwierig, sich so zu verhalten, wie es von ihr erwartet werde. Die Welt würde von ihr fordern, die Erinnerungen an ihren Vater zu teilen und das Beileid der Menschen dankend anzunehmen.

In manchen Situationen fühle sie sich allerdings wie ein "Mahnmal am Straßenrand", verdeutlichte die 31-Jährige ihre emotionale Lage bildlich. Sie fühle sich dann wie ein Ort, an dem Personen vorbeifahren, um ihre Gefühle abzuladen. Dann sei sie "unter einem Haufen Erinnerungen anderer begraben, statt unter meinen eigenen", erzählte Zelda weiter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Zelda Williams im Juli 2019

ActionPress/BERLINER STUDIOS LLC Zelda und Robin Williams

Getty Images Die Schauspielerin Zelda Williams



