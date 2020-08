Erst gestern teilte Sebastian Preuss (30) ein vielsagendes Bild von sich und einer unbekannten, braunhaarigen Dame. Der amtierende Bachelor verdeckte allerdings das Gesicht seiner Begleitung auf dem Bild – deutet nur in einem Kommentar an, dass er aktuell sehr glücklich sei. Schnell vermuteten einige Fans, dass es sich bei der Frau um die Bachelor-Verflossene Diana Kaloev handeln könnte. Doch Diana erklärt jetzt, dass sie definitiv nicht auf dem Bild zu sehen ist!

In ihrer Instagram-Story nimmt die Beauty ziemlich genervt Stellung zu dem Pärchenschnappschuss des Kickboxers. "Ich bin das nicht, ich habe damit nichts zu tun. [...] Ich kann verstehen, dass Menschen denken, dass ich das bin – braune Haare, ich trage ja auch mal so ein Haarband", so die Netzbekanntheit. Vor allem diese Heimlichtuerei mit dem verdeckten Gesicht der Unbekannten gehe Diana tierisch auf den Zeiger.

"Ich weiß nicht, was Sache ist, ob das jetzt irgendeine Alte ist oder ob das nur für eine steigende Followerzahl ist. Ich weiß es nicht. Aber ich habe nichts mit Sebastian Preuss zu tun", erzählt die ehemalige Bachelor-Kandidatin weiter. Wie findet ihr Dianas Reaktion? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss und sein unbekannter Flirt

Instagram / dianakaloev Diana Kaloev, Ex-"Der Bachelor"-Finalistin

Instagram / dianakaloev Diana Kaloev, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

