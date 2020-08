Richard Heinze und Caroline Einhoff haben ein Zeichen für ihre Liebe gesetzt! Erst vor wenigen Tagen gab der ehemalige Köln 50667-Darsteller bekannt, dass er nun offiziell mit der Influencerin zusammen ist. Schon zuvor hatten sich die zwei immer wieder ganz verliebt im Netz gezeigt – von einer Beziehung sprachen sie zunächst aber nicht. Zwischen den beiden scheint es aber ziemlich ernst zu sein: Sie haben sich nun ein Paar-Tattoo stechen lassen!

Caro und Richard teilten ihren Fans in ihren Instagram-Storys zunächst mit, dass sie auf dem Weg nach Berlin seien, um sich ein neues Tattoo stechen zu lassen. Einige Stunden später zeigten sie dann das Ergebnis: Sie haben sich auf die Rückseite ihrer Unterarme jeweils den Schriftzug "Lost in you", zu Deutsch: verloren in dir, verewigen lassen.

Richard hat es bei seinem Berlin-Besuch jedoch nicht nur bei einer neuen Körperverzierung belassen. Er ließ sich auf die Rückseite seines Oberarms einen weiteren Schriftzug stechen – der womöglich ebenfalls etwas mit seiner Liebsten zu tun haben könnte: Dort steht nun "Connected", zu Deutsch: verbunden.

Instagram / caroeinhoff Caroline Einhoff und Richard Heinze im August 2020 in Berlin

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze und Caroline Einhoff, Social-Media-Stars

Promiflash Caroline Einhoff und Richard Heinze im Juli 2020

