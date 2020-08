Selbstbewusster Auftritt! Mittlerweile ist es schon ein paar Wochen her, dass sich Chrissy Teigen (34) von ihren Brustimplantaten getrennt hat. Im Juni wurde der Eingriff vorgenommen, und so langsam scheint sich das Model an ihre neue Oberweite zu gewöhnen. In letzter Zeit versorgt die zweifache Mutter ihre Community regelmäßig mit immer neuen Updates – und präsentiert sich im Netz jetzt sogar oben ohne.

Chrissy teilt in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem sie stolz vor einem Spiegel posiert. Obenrum ist die Beauty nackt – nur ihre Arme verdecken ihre Brüste. Gut gelaunt singt sie dabei den Song "Versace" von Rapper Migo vor sich hin. Es scheint so, als fühle sie sich in ihrem Körper pudelwohl, doch der Schein trügt. Denn mit dem Ergebnis der Operation ist sie noch nicht wirklich zufrieden, ihre verkleinerte Oberweite ist der 34-Jährigen immer noch zu groß.

Aus diesem Grund denkt Chrissy darüber nach, sich noch ein weiteres Mal unters Messer zu legen. "Ja, sie sind noch immer riesengroß. Ich glaube ehrlich, dass ich es noch mal tun und sie mir verkleinern lassen werde. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie noch immer so groß sein würden", erklärte sie ihren Followern kürzlich.

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen bei einer Awardshow in NYC im November 2018

Anzeige

Instagram/chrissyteigen Chrissy Teigen, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de