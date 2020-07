Sie gewährt einen ehrlichen Einblick! Vor einigen Wochen erklärte Chrissy Teigen (34) ihren Fans, dass sie sich ihre Brust-Implantate entfernen lassen wolle. Der Eingriff fand schließlich im Juni statt und das Model hielt seitdem seine Community im Netz mit regelmäßigen Updates auf dem neuesten Stand. Dennoch zweifelte der eine oder andere User offenbar daran, dass sich Chrissy wirklich unters Messer gelegt hat. Nun macht sie diesen Gerüchten ein Ende.

In ihrer Instagram-Story zeigt die 34-Jährige den Kritikern ihre OP-Narben. Im Bikini steht sie vor einem Spiegel, hat das Oberteil leicht hochgezogen und gewährt den Followern damit einen Blick auf ihre Brust. "Einige meiner Freunde müssen den Leuten immer wieder sagen, dass ich meine Implantate wirklich herausgeholt habe, weil sie es nicht glauben... das sind die Narben", stellt sie klar. Kurz darauf teilt Chrissy außerdem einen Schnappschuss, der direkt nach dem Eingriff entstanden ist. Darauf liegt die Beauty noch auf dem OP-Tisch und zeigt ihre frisch vernähte Oberweite. "Vertraut mir", hat sie zu dem Foto geschrieben.

Der Entschluss, sich von den Implantaten zu trennen, sei Chrissy nicht leicht gefallen – doch in gewissen Alltagssituationen hätten diese ihre Tücken. "Ich würde gerne in der Lage sein, bei einem Kleid in meiner Größe den Reißverschluss zu schließen oder gemütlich auf meinem Bauch liegen zu können", erklärte Chrissy vor der Operation.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, TV-Bekanntheit

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen kurz nach ihrer Brust-OP

MEGA Chrissy Teigen im Januar 2020

