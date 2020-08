In diesem Jahr ist alles anders! In wenigen Wochen ist Prinz Harrys (35) großer Tag gekommen – am 15. September wird der Royal 36 Jahre alt. Während er an seinem Geburtstag in den vergangenen Jahren meist in London gewesen war, wird er dieses Mal seinen Ehrentag wohl in seiner neuen Heimat Los Angeles verbringen. Doch wie wird der Brite feiern, so ganz ohne seine Familie aus England?

Wie nun Mirror berichtet, wird wahrscheinlich keiner seiner königlichen Verwandten anreisen, um mit Harry seinen Ehrentag zu zelebrieren. Trotzdem muss er nicht auf eine Feier verzichten. Musikproduzent David Foster (70), der in den vergangenen Monaten für Harry zu einer Vaterfigur geworden sei, plane eine Party für das Geburtstagskind. Die Sause soll in Davids Haus in Los Angeles stattfinden. Auf seine komplette Familie muss Harry aber nicht verzichten. Natürlich sind seine Frau, Herzogin Meghan (39), und Sohnemann Archie Harrison (1) dabei.

Eine Quelle plaudert nun auch erste Details zur Party aus: Die Feierlichkeiten sollen intim gehalten werden – mit gutem Wein, leckerem Essen und nur den engsten Freunden. David hilft dem Paar schon seit ihrem Umzug nach Los Angeles, dort Fuß zu fassen. "David hat eine wirklich gute Beziehung zu Harry. Sie sind so süß, wie Vater und Sohn", schwärmte kürzlich Davids Frau Katharine McPhee (36).

Getty Images Prinz Harry im März 2020

Getty Images David Foster, Musikproduzent

Getty Images David Foster und Katharine McPhee

