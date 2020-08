Ann-Kathrin Götze (30) hat jetzt für ihren Sprössling ein regelrechtes Wellness-Programm organisiert! Seit einigen Wochen sind das Model und sein Mann Mario Götze (28) stolze Eltern eines kleinen Jungen. Im Netz teilt die Influencerin regelmäßig Aufnahmen aus ihrem neuen Alltag mit Söhnchen Rome. Neben Spaziergängen, Windeln wechseln und Brei füttern lässt es sich das Mutter-Sohn-Duo jetzt richtig gut gehen: Ann-Kathrin geht mit Rome zum Baby-Floating!

"Wir sind jetzt auf dem Weg in ein Baby-Spa für den kleinen Rome", verriet Ann-Kathrin am vergangenen Dienstag in ihrer Instagram-Story. Dort soll ihr Sohnemann ordentlich verwöhnt werden: Neben einer Massage für Neugeborene wartete auf den Kleinen auch ein entspannendes Bad. Beim sogenannten Baby-Floating bekommen die Säuglinge einen Schwimmring umgelegt, der ihr Köpfchen über Wasser hält. Durch das Treiben im Wasser soll sich das Kind in den Mutterleib zurückgesetzt fühlen.

Neben der Entspannung des Nervensystems soll das regelmäßige Baby-Floating auch gut für die Entwicklung des Kindes sein. Auf dieses Erlebnis legt nicht nur Ann-Kathrin großen Wert – auch Promi-Mama Nina Noel (31) ist von dem Konzept überzeugt: Die ehemalige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin schwärmte geradezu vom Floating mit Spross Lyano Lyon.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götzes Sohn Rome beim Baby-Floating, August 2020

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn Lyano Lyon, Mai 2020

