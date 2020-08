Willi Herren (45) lässt kein gutes Haar an Johannes Haller (32) und Filip Pavlovic (26)! Letztes Jahr leisteten sich der einstige Lindenstraße-Darsteller und der Yacht-Unternehmer in Das Sommerhaus der Stars heftige Reibereien. Bei Kampf der Realitystars begegneten sich die Streithähne schließlich wieder. Jetzt ergriff Willi die Chance, Stimmung gegen den ehemaligem Die Bachelorette-Kandidaten zu machen – und zog bei der Gelegenheit auch über Filip Pavlovic her!

Im Publikum von Promi Big Brother nahm der Reality-TV-Star ein Instagram-Video auf, auf dem er und seine Begleitung Dijana Cvijetic (26) zu sehen sind. "Mischa ist so ein mega Typ", schwärmte der 45-Jährige von diesem diesjährigen Teilnehmer Mischa Mayer. "Im Gegensatz zu diesem Johannes oder Filip. Filip habe ich bei Like Me I’m Famous gesehen. Ich finde, der Typ geht gar nicht. Unfassbar!", ließ sich Willi aus. Dabei sprach er die Namen der beiden Männer ganz undeutlich aus und verzog dabei sein Gesicht.

Mit Dijana kenne er ausnahmsweise mal jemand Anständigen aus einem Kuppelformat. Über die Jungs könne er das nicht sagen. Filips Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. "Ich kann deinen Namen nicht aussprechen, dementsprechend nenne ich dich laufende Bowlingkugel", konterte er in seiner Instagram-Story. "Bleib bei Sachen, die du kannst. Und wenn du irgendein Problem hast – du weißt, ich bin in Hamburg", stellte der 26-Jährige klar.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im Oktober 2019

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Jahr 2019

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Juni 2020

