Schlimmes Erlebnis von Martin Angelo! Der attraktive Bartträger nahm an der ersten Staffel von Prince Charming teil, wo er nach der großen Liebe suchte. Doch zwischen ihm und Nicolas Puschmann (29) sollte der Funke einfach nicht überspringen, wieso Martin das Format schließlich freiwillig verließ. Vor Kurzem musste der Schönling etwas Schlimmes erleben. Der Hamburger ist nämlich aus einer anderen Show geschmissen worden – und das hatte mit seinem Körper zu tun, wie er gegenüber Promiflash offenbarte.

Martin ist nämlich der Teil der neunten Staffel von "Poland's next Topmodel" – dem polnischen Äquivalent zu Germany's next Topmodel. Dort dürfen Männer und Frauen ihr Talent zeigen. Doch beim Bademoden-Walk, den Martin mit High Heels bestritt, war für die Frohnatur schon wieder Schluss. Der Grund ist für den Hottie ein absolutes Unding. "Mir wurde von allen vier Juroren gesagt, dass ich nicht soweit sei, weil mein Bauch – Zitat einer Jurorin: 'Furchtbar aussieht und wir ja in der neunten Staffel sind und das absolut nicht geht'", rekapitulierte Martin die Situation im Promiflash-Interview. Im ersten Moment musste er laut eigenen Aussagen lachen, da er dieses Jury-Urteil nicht glauben, geschweige denn ernst nehmen konnte.

Martin kann die Aussagen der Juroren absolut nicht nachvollziehen: "Die ganze Welt kämpft gegen Bodyshaming für mehr Akzeptanz und dann geschieht so etwas." Er liebe sich so, wie er ist und gönnte sich direkt nach dem Horrorerlebnis einen Burger.

Promiflash Martin Angelo, 2020 in Polen

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, 2020

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, 2020 an der Ostsee

