So sah die Kindheit von Emmy Russ (21) aus! Vor Kurzem sorgte die Reality-TV-Bekanntheit in dem Format Beauty & The Nerd mit ihrer Konfrontationslust für ordentlich Aufsehen – und aktuell mischt die Blondine den TV-Container bei Promi Big Brother auf. Während Emmy heutzutage an TV-Shows teilnimmt und das Scheinwerferlicht zu lieben scheint, sah ihre Kindheit weniger glamourös aus: Die Blondine verbrachte früher einige Zeit in einem Kinderheim!

Emmy wuchs zusammen mit ihrer älteren Schwester, ihrem Vater und ihrer Mutter in Hamburg auf. Nach der Trennung ihrer Eltern wohnte die Reality-TV-Bekanntheit bei ihrer Mutter. Allerdings ging das familiäre Zusammenleben offenbar nicht lange gut: Die heute 21-Jährige und ihre Mutter gerieten häufig aneinander. Schließlich eskalierten die Streitigkeiten so sehr, dass sogar die Polizei eingriff und Emmy für mehrere Wochen in ein Kinderheim ziehen musste. Zu ihrem Vater hat sie bis heute keinen Kontakt.

Dass ihre wilden und rebellischen Zeiten auch heute noch nicht vorbei sind, beweist die Blondine aktuell bei "Promi Big Brother": Die 21-Jährige polarisierte in den vergangenen Folgen vor allem damit, dass sie kein Blatt vor den Mund nahm. So unterhielt sie ihre TV-Kollegen und die Zuschauer unter anderem mit intimem Sex-Talk.

Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im August 2020

Instagram / emmyruss1 Die Ex-"Beauty & The Nerd"-Kandidatin Emmy Russ in Valencia

