Diese Wollny-Tochter möchte offenbar in die Fußstapfen ihrer Mutter Silvia (55) treten! Das Oberhaupt der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands nahm 2018 an Promi Big Brother teil und konnte sogar den Sieg holen. Momentan hoffen Emmy Russ (21), Jennifer Frankhauser (27), Mischa Mayer und Co., den ersten Platz in der diesjährigen Ausgabe des Reality-Formats belegen und die Siegprämie von 100.000 Euro ergattern zu können. Ein Wollny-Familienmitglied scheint sich nun schon Gedanken um eine der kommenden Staffeln zu machen – weil es offenbar selbst daran teilnehmen möchte! Aber wer soll das sein?

Es ist Sarah-Jane Wollny, die diesen Plan hat! Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde hakte ein neugieriger Fan bei der 21-Jährigen nach und wollte wissen, ob sie sich vorstellen könne, an einer Fernsehshow teilzunehmen. Daraufhin antwortete sie schlicht mit einem "Ja". Doch diesbezüglich scheint sie sogar schon genauere Pläne zu haben: In der darauffolgenden Sequenz verriet sie, dass sie "definitiv" bei "Promi Big Brother" mitmachen würde.

Von einer Teilnahme an anderen TV-Formaten scheint die Neusserin dagegen eher abzusehen. Als sie ein weiterer Fan fragte, ob man auf sie im Dschungelcamp hoffen könne, schrieb sie: "Kann ich gar nicht so genau sagen."

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny (r) mit ihrer Mutter Silvia (m), ihrem Ziehvater Harald und Nichte Cathaleya (l)

RTL II / Die Wollnys Silvia Wollny

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, RTL II Die Wollnys im Freizeitpark in den Niederlanden

