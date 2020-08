Wow, Jessica Simpson (40) ist kaum wiederzuerkennen! Nach der Geburt ihres dritten Kindes Birdie Mae Johnson (1) im März 2019 waren bei der US-amerikanischen Sängerin in der letzten Zeit ordentlich die Pfunde gepurzelt. Seitdem stellt die hübsche Blondine ihre neue Figur nur allzu gerne auf Social Media zur Schau: Jetzt teilte Jessica einen neuen zuckersüßen Schnappschuss im Netz – und präsentierte ganz nebenbei ihre erschlankten Kurven!

Die dreifache Mutter überraschte ihre Instagram-Fans jetzt erneut mit einem ganz besonderen Post: "Cali Cowgirls", betitelte die "I Wanna Love You Forever"-Interpretin das niedliche Bild, auf dem sie zusammen mit ihrer kleinen Tochter Birdie posiert und dabei über beide Ohren strahlt. Doch ihre Fans hatten nur Augen für die Figur der 40-Jährigen: Zu einer Latzhose aus hellem Denim kombinierte die Blondine ein schlichtes weißes Top und gab damit den Blick auf ihre schlanke Linie frei. "Oh wow, du siehst umwerfend aus! Wie hast du so viel Gewicht verloren?", "Du siehst wunderschön aus" oder auch "Du bist so eine schöne Mama, Jessica", lauteten ein paar der Komplimente aus ihrer Community.

Ihr Personal Trainer Harley Pasternak (46) gestattete E! News bereits einen Blick hinter die Kulissen von Jessicas Abnehmerfolgen: So hätte die Sängerin nach der Geburt ihres dritten Kindes mit einem Ausgangsgewicht von rund 110 Kilo gestartet. "Wir hatten also eine Menge Arbeit vor uns", erinnerte sich der Fitnessexperte und stellte klar: "Es musste nachhaltiger sein, als nur die Schwangerschaftspfunde zu reduzieren." Aus diesem Grund hätten sie sich gegen eine extreme Diät oder radikale Trainingsprogramme entschieden. Stattdessen hätten täglich anfangs 6.000, später dann schlappe 14.000 Schritte auf dem Plan gestanden.

Jessica Simpson, Oktober 2018

Jessica Simpson im Juni 2020

Jessica Simpson, Juli 2020

