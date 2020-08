Ein ungewöhnlicher Titel hält sich aktuell hartnäckig in den Netflix-Charts! In den vergangenen Wochen begeisterten etliche neue Serien und Fortsetzungen von beliebten Formaten die Streaming-User. Dabei handelte es sich oft um dramatische Science-Fiction-Stories wie Dark, süße Teenie-Romanzen wie The Kissing Booth oder abgedrehte Geschichten à la How To Sell Drugs Online (Fast). Momentan fasziniert allerdings ein ganz anderes Genre die User: "Die meistgesuchten Verbrecher der Welt" steht bereits seit Tagen in den Netflix-Top-Ten und zählt damit zu den beliebtesten Titeln auf der Plattform!

Die packende Dokureihe ist, wie der Titel verrät, ein Porträt der meistgesuchten Kriminellen der Geschichte. Pro Folge wird je ein Fall neu aufgerollt – darunter beispielsweise die Ermittlungen gegen den russischen Mafiaboss Semion Mogilevich und den mexikanischen Drogenbaron Joaquin El Chapo Guzman alias El Chapo. Ebenfalls vertreten sind der sizilianische Mafiaboss Matteo Messina Denaro sowie Reynaldo Zambada, der Leiter des berüchtigten Sinaloa Kartells. Ganz klar: Diese Serie ist nichts für schwache Nerven!

Ob sich hier ein neuer Trend abzeichnet? Auch folgende Serien erzählen die Geschichten echter Kriminalfälle – und waren in diesem Jahr ein Trend auf Netflix: Allen voran begeisterte "Unsolved Mysteries" zahlreiche Serienfans. Hier stehen kuriose Vermisstenfälle, schockierende Morde und übernatürliche Phänomene im Mittelpunkt. Und in der erfolgreichen Dokureihe "I Am A Killer" berichten zum Tode verurteilte Verbrecher von ihren Gräueltaten.

Netflix Sermion Mogilevich in "Die meistgesuchten Verbrecher der Welt"

Netflix Reynaldo Zambada in "Die meistgesuchten Verbrecher der Welt"

Netflix Szene aus "Unsolved Mysteries"

