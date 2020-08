Die zweite Woche des diesjährigen Promi Big Brother-Projekts ist angebrochen – und in den Augen der Zuschauer schlägt sich ein Kandidat aktuell besonders gut! Zuletzt hatte eigentlich Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil (38) zu den Top drei der TV-Fans gezählt. Umso überraschender, dass gerade sie am Freitag aus dem Fernseh-Bunker ausziehen musste. Da stellt sich die Frage: Zu wem sind ihre verlorenen Sympathiepunkte wohl gewandert?

An einer Promiflash-Umfrage nahmen stolze 1.861 User (Stand: 15. August 2020, 16:26 Uhr) teil. Dabei gingen satte 799 Stimmen (42,9 Prozent) auf das Punktekonto des bisherigen Spitzenreiters: Bereits während der letzten Tage hatte sich niemand Geringeres als Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold (43) in die Herzen der Menschen gequasselt – und dort verweilt er auch weiterhin. Wie am Vortag folgt ihm Katy Bähm (26) – und zwar mit 253 Votes (13,6 Prozent). Nach Jasmins Exit ist deren Bewunderer Werner Hansch (81) auf die Bronze-Stufe geklettert: Er konnte 164 Leute (8,8 Prozent) von sich überzeugen.

Nachzüglerin Alessia Herren bildet aktuell das Schlusslicht der Aufstellung – momentan hat sie nur 21 Fans (1,1 Prozent). Sascha Heyna konnte 14 Teilnehmer mehr (1.9 Prozent) auf seine Seite ziehen, und die ehemals Letzte, Elene Lucia Ameur (26), krabbelte immerhin auf Platz elf – mit 37 Anhängern (2 Prozent).

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Juli 2020

Anzeige

Instagram / werner_hansch_offiziell Werner Hansch, Sportreporter

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Alessia Herren bei "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de