Wer konnte bei Promi Big Brother die meisten Sympathiepunkte sammeln? Am Freitag musste Jasmin Tawil (38) den TV-Conatiner bei der zweiten Eliminierung wieder verlassen. Nach dem Rauswurf von Claudia Kohde-Kilsch (56) und dem freiwilligen Exit von Jenny Frankhauser (27) und Senay Gueler (44) ist sie schon der vierte Promi, von dem die Fans sich verabschieden müssen. Doch, welcher ihrer Mitstreiter kommt nach Tag acht im "Promi Big Brother"-Haus am besten an?

Neben Jasmins Abgang und den gegenseitigen Nominierungen sorgten vor allem Udo Bönstrup (26) und Emmy Russ (21) für Aufsehen. Zwischen den beiden ging es nämlich zwischenzeitlich verdammt heiß her. Nachdem die Beauty & The Nerd-Bekanntheit zunächst einen mysteriösen feuchten Fleck auf Udos Hose hinterließ, gingen die beiden später auch noch auf Kuschelkurs – mit harten Folgen für den Webstar, bei dem sich offensichtlich etwas in der Hose regte. Mit einer anderen Mitbewohnerin lief es allerdings weniger rund für den 26-Jährigen. Nachdem Udo eine obszöne Geste in Adela Smajic' (27) Richtung und sexistische Kommentare gemacht hatte, kam es zum Zoff zwischen den beiden.

Von all dem bekam Alessia Herren zunächst nichts mit. Die Tochter von Ballermannstar Willi Herren (45) zog nämlich am Freitag erst in der Liveshow als Nachrückerin in das "Promi Big Brother"-Haus ein. Wer ist heute euer Favorit im TV-Knast? Stimmt ab!

Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Udo Bönstrup, Social-Media-Star

Willi Herren mit Tochter Alessia

