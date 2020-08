Stephanie Schmitz (26) zieht ein Fazit aus ihrer Temptation Island V.I.P.-Teilnahme! Seit dem Ende der Dreharbeiten zu der Kuppelshow scheinen sich die ehemalige Krankenschwester und ihr Freund Julian Evangelos (28) komplett aus dem Weg zu gehen: Das einstige Love Island-Traumpaar zeigt sich gar nicht mehr zusammen im Netz. Julian ist vorübergehend sogar aus der gemeinsamen Wohnung zu seiner Mutter gezogen. Jetzt schildert Stephi ihre aktuelle Gefühlslage!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan von Stephi wissen, wie sie sich aktuell fühle. Daraufhin antwortete die 26-Jährige, dass sie sehr froh sei, wieder zu Hause zu sein, und ergänzte: "Ich habe gelernt, dass mich der Dreh von TV-Formaten von meinem eigentlichen Ich weiter entfernt." Sie habe vor der Sendung das Gefühl gehabt, viele Fortschritte gemacht zu haben, was ihre eigene Persönlichkeit anbelange: "Zum Teil hat mich der Dreh wieder zurückgeworfen und in alte Muster verfallen lassen." Was genau sie damit meint, ließ sie allerdings offen.

Die heiße Frage zu ihrem Beziehungsstatus wollte Stephi darüber hinaus nicht beantworten – auch wenn sie diesbezüglich unzählige Nachrichten von ihren Fans bekomme. Sie verriet lediglich, dass das TV-Experiment große Spuren hinterlassen habe und sie deshalb davon absehe, in der nächsten Zeit bei weiteren Formaten mitzumachen.

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos, Reality-Star

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, Influencerin

