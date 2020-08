Bei Niklas Schröder (31) geht es ordentlich bergab – und zwar auf der Waage! Der einstige Teilnehmer von Die Bachelorette hatte sich zuletzt über ein paar Extra-Pfündchen geärgert – und anschließend seinem inneren Schweinehund den Kampf angesagt. Nach seinen ersten Erfolgen auf dem Weg zum Traumkörper verrät der Influencer Promiflash sein Geheimnis. So hat Nik schon jetzt satte zehn Kilogramm abgespeckt!

Im exklusiven Gespräch erklärt der 31-Jährige: "Die Diät jetzt mache ich seit etwa vier, fünf Wochen. Die ersten fünf, sechs Tage sind immer schwierig. Jeder, der eine Diät gemacht hat, kennt das", so der TV-Star. Auch er habe unter Zuckerentzug, Antriebslosigkeit und fehlender Energie gelitten. Schließlich ist sein Erfolgsrezept auch nichts für schwache Nerven: "Ich verzichte aktuell so gut es geht auf Kohlenhydrate und versuche, mich so eiweißlastig wie möglich zu ernähren. [...] Ich versuche einfach, unter 1200 Kalorien am Tag zu bleiben", gibt der Mann von Jessica Schröder (26) preis.

Dabei achte Nik auch darauf, täglich drei vollwertige Mahlzeiten sowie Snacks zu sich zu nehmen. Obwohl das Konzept ganz gut funktioniere, habe aber auch der Fitnessfan ab und zu Gelüste nach Salamipizza und Co. In diesen Zeiten könne er sich auf seine Partnerin verlassen. "Jessi, meine Frau, unterstützt mich von ganzem Herzen", freut sich das Netz-Gesicht – sie ernähre sich aktuell ebenfalls vorbildlich!

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder im Februar 2020

Instagram / jessicooper Jessica Schröder und ihr Mann Niklas

