Huch, da müssen die Fans wirklich zweimal hinschauen! Jude Law (47) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood. Mit seinem charmanten Auftreten hat der Brite in den vergangenen Jahren schon das eine oder andere Herz zum Schmelzen gebracht. Doch nun sind Bilder aufgetaucht, die den Frauenschwarm ziemlich verändert zeigen: Mit ungepflegtem Bart und ein paar grauen Haaren mehr auf dem Kopf wurde Jude jetzt beim Joggen abgelichtet!

Paparazzi erwischten den 47-Jährigen vor wenigen Tagen in London. In schwarzen Sportklamotten drehte der Schauspieler etwas angestrengt seine Joggingrunde. Vor allem der etwas zottelige Look des Darstellers aus "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" dürfte bei den Fans für große Augen sorgen. Normalerweise kennt man den Kinostar nämlich mit gestutztem Bart und einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Doch könnte dieser neue Look der Vorbereitung auf einen neuen Film dienen oder ist der angeblich frischgebackene Papa nur zu gestresst, um zum Friseur zu gehen? Denn bereits seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass Jude und seine Ehefrau Phillipa Coan Eltern geworden sind.

Anzeige

Getty Images Jude Law im Februar 2019

Anzeige

MEGA Jude Law, Schauspieler

Anzeige

MEGA Phillipa Coan und Jude Law

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de