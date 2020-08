Kommt durch den Promi Big Brother-Einzug von Alessia Herren die Auflistung der Favoriten noch mal ordentlich ins Rotieren? Seit über einer Woche leben Udo Bönstrup (26), Adela Smajic (27) und Co. unter einem Dach. Am vergangenen Freitag durften sich die Bewohner in Person von Alessia über einen Neuling im TV-Knast freuen. Der Einzug löste zwar nicht bei jedem Promi Glücksgefühle aus – doch vielleicht konnte sich Alessia bereits beim Publikum als neuer Liebling platzieren?

Kurz nach dem Betreten des TV-Containers sorgte Alessia jedenfalls für miese Stimmung. Der Grund: Sie und Mitstreiterin Emmy Russ (21) kennen sich bereits aus einem anderen TV-Format aus der Vergangenheit. Dabei soll es auch im Anschluss nicht immer rosig zwischen den beiden Frauen ausgesehen haben. Nach einer kurzen Aussprache auf der Bank im Märchenwald scheinen die Fronten zwischen den Ladys nun allerdings geklärt zu sein. Konnte Alessia mit dieser Nummer auch den Zuschauern imponieren und Sympathiepunkte sammeln?

Wäre das der Fall, dann würde sie Ikke Hüftgold (43) vom Thron stoßen. Der Schlagerstar konnte beim Favoriten-Voting vor einigen Tagen nämlich die meisten Stimmen auf sich vereinen. Wer ist aktuell euer Liebling? Stimmt ab!

© SAT.1/Willi Weber Alessia Herren bei "Promi Big Brother"

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

ActionPress Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

