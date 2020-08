Endlich melden sich die Zwillinge Nikki (36) und Brie Bella (36) nach ihren Entbindungen bei den Fans zurück! Am 31. Juli und 1. August wurden die ehemaligen Wrestlerinnen Mütter von Söhnen. Während Nikki und ihr Partner Artem Chigvintsev (38) das erste Kind bekamen, war es bei Brie und ihrem Ehemann Daniel Bryan (39) nach einer gemeinsamen Tochter der zweite Nachwuchs. Seitdem die neuen Erdenbürger auf der Welt sind, wurde es still um die beiden 36-Jährigen – bis jetzt: Mit einem Foto zeigt Brie nun, wie es ihr und ihrer Schwester zwei Wochen nach der Geburt geht!

"Nichts macht die Zeit nach der Geburt spaßiger, als wenn du sie mit deiner Schwester erleben kannst!", kommentierte Brie das erste gemeinsame Instagram-Foto mit ihrer Schwester seit der Entbindung. Auf dem Schnappschuss sind die beiden Frauen komplett ungeschminkt und in bequemen Klamotten zu sehen. Ein Hashtag, den Brie angefügte, zeigt den Usern außerdem, dass das Bild zwei Wochen nach der Geburt entstanden ist. Viel mehr gaben die Sportlerinnen über ihren Nachwuchs noch nicht preis. Wie ihre Babys aussehen und wie sie heißen, behielten sie bislang für sich.

Doch laut Brie soll sich dies demnächst ändern! In ihrer Instagram-Story war vor wenigen Tagen zu lesen: "Ich weiß, dass ihr gespannt auf Infos über die Jungs wartet, aber ihr werdet schon ganz bald alles erfahren." Nikki und sie hätten bislang die Wochenbett-Zeit genossen und sich in erster Linie entspannt. Möglicherweise nutzen die Schwestern demnächst ihre TV-Show "Total Bellas" für die Bekanntgabe weiterer Details. So hatte Nikki in einem Interview erwähnt, dass sie die Geburt filmen lassen wolle.

Instagram / thebriebella Brie und Nikki Bella während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2020

Getty Images Brie und Nikki Bella, ehemalige Wrestlerinnen

Getty Images Brie und Nikki Bella im September 2019

Glaubt ihr, dass Nikki und Brie mehr Details über ihre Söhne im TV preisgeben werden? Ganz sicher! Nee, so lange können sie damit sicher nicht warten! Abstimmen Ergebnis anzeigen



