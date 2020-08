Sarah Harrison (29) plaudert über ihre alltägliche Fürsorge für ihr Baby. Die Influencerin und ihr Mann Dominic (29) sind seit wenigen Wochen zweifache Eltern. Ihre Tochter Kyla kam zwei Jahre nach ihrer Erstgeborenen Mia Rose (2) auf die Welt. Ihren Followern gibt die Blondine seit der Geburt Einblicke in ihren Alltag mit der kleinen Maus und verrät nun: Sie gibt Kyla auch in der Öffentlichkeit die Brust!

Ihre Jüngste hat Hunger, aber Sarah ist gerade im Restaurant – kein Problem für die Mutter. "Ich lege ein Tuch darüber und stille. Noch hat sich niemand beschwert", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Zwar sei es manchmal etwas unangenehm, weil sie sich beobachtet fühle – "aber eigentlich sollte es was ganz Natürliches sein und von jedem akzeptiert werden", betont sie.

Doch nicht nur in solchen Situationen lasse sie sich nicht aus der Ruhe bringen: "Was ich aber auch sagen muss, dass ich selber an mir merke, dass ich wesentlich entspannter bin als bei Mia", erklärt Sarah. Ihr falle alles viel leichter, und durch ihre Erfahrungen mit der Zweijährigen sei nun der Umgang mit dem Baby viel routinierter.

Instagram / team.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren beiden Töchtern, August 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Kyla Harrison

