Ein besonderes Foto beweist jetzt, wie nah sich Prinz Charles (71) und seine Schwiegertochter Herzogin Meghan (39) stehen. Nachdem Meghan und ihr Gatte Prinz Harry (35) sich Ende März aus dem britischen Königshaus verabschiedeten, kursierten immer wieder Gerüchte, dass der Rest der Royal-Familie mehr oder minder mit den beiden abgeschlossen hätte. Vor allem Prinz William (38) soll sehr enttäuscht von der sogenannten Megxit-Entscheidung gewesen sein. Charles scheint jedoch keinen Groll zu hegen: Er ließ offenbar den wohl wichtigsten Moment von ihm und Meghan rahmen!

Wie Omid Scobie und Carolyn Durand unter Berufung auf verschiedene Quellen in ihrem Buch Finding Freedom schreiben, habe der 71-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto von Harry und Meghans Hochzeit in seinem Anwesen in Clarence House. Das Motiv könnte dabei wohl kaum schöner gewählt sein: Auf dem Bild führt der Thronfolger seine Schwiegertochter zum Traualtar, da Meghans Vater damals zu der Zeremonie nicht aus den USA anreisen konnte. Dass Charles und Meghan sich nahe stehen, plauderte eine Quelle gegenüber den beiden Autoren aus: "Sie ist intelligent und selbstbewusst. Darum verstehen sie sich so gut."

Eine Freundin der ehemaligen Schauspielerin verriet außerdem, dass Meghan in Charles so etwas wie einen Ersatz-Papa sehe: "Sie hat in Charles einen unterstützenden und liebevollen Vater gefunden, der ihr Leben wirklich zum Besseren verändert hat." In dem Buch werden auch frühere Treffen von Meghan und anderen Mitgliedern des Königshauses genauer beschrieben. So sei die gebürtige US-Amerikanerin sehr aufgeregt gewesen, als sie die Queen kennenlernte: "Sie war sehr nervös, sich als Verlobte ihres Enkels vorzustellen", heißt es darin.

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Camilla und Herzogin Meghan am 22. Mai 2018

Getty Images Prinz Charles im August 2020

Charles McQuillan / Getty Images Herzogin Meghan

