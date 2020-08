Emmy Russ (21) wurde schon einmal verhaftet? Seit der ersten Folge der neuen Staffel von Promi Big Brother sorgt das Model mit seinen freizügigen Outfits und diversen Flirtoffensiven für Furore. Jetzt gibt es einen neuen Skandal um die quirlige Blondine – der ist allerdings sehr ernster Natur: Denn wie nun bekannt wurde, saß die TV-Container-Kandidatin wegen illegalen Waffenbesitzes schon einmal hinter Gittern!

Die Boulevardzeitung tz deckt auf, dass Emmy vor drei Jahren Teil der Sendung "Problem-Kids in den Karpaten" war. Darin wurde gezeigt, dass die 21-Jährige des Öfteren in Konflikt mit dem Gesetz geraten ist. Der Grund: Beim Feiern in Spanien wurde die gebürtige Hamburgerin mehrmals mit illegalen Waffen erwischt. Deshalb saß sie sogar im Gefängnis. Wie viel Zeit sie genau im Knast verbrachte, gibt die Beauty & The Nerd-Teilnehmerin allerdings nicht preis.

Aufgrund von ihrer Vorliebe für Waffen verlor Emmy auch beinahe ihre beste Freundin Malia, da sie nach der Verhaftung nicht mehr mit der heute 21-Jährigen sprach. "Wir hatten dann auch erst einmal Funkstille", berichtet die BFF der TV-Bekanntheit – sie habe damals "ein bisschen" Angst vor Emmy gehabt.

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de