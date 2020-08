Jetzt wurde es so richtig heiß im Märchenland! Die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin Emmy Russ (21) hatte bereits in den vergangenen Folgen von Promi Big Brother für großes Aufsehen gesorgt, weil sie kein Blatt vor den Mund genommen hatte: Mit regelmäßigem Sex-Talk und frechen Sprüchen hielt sie die anderen Mitbewohner auf Trab. Jetzt trieb es die Blondine allerdings noch auf die Spitze: Emmy ließ sich von ihren "Promi Big Brother"-Kollegen die Brüste massieren!

"Ich habe heute entdeckt, dass es guttut, wenn man die massiert", stellte Emmy jetzt in der aktuellen "Promi Big Brother"-Folge fest und bat ihre Mitstreiter sogleich darum, sie mit einer Knetkur zu verwöhnen. "Ich will ihr ja helfen, aber ich komme mir da blöd vor", meinte Elene (26) daraufhin und erklärte: "Ich ekel mich da so ein bisschen." Nachdem sie sich zierte, nahm sich die Ex-Queen of Drags-Kandidatin Katy Bähm (26) der Sache an: "Ich bin kein Massage-Profi, aber ein bisschen Erfahrung habe ich schon."

Die Zuschauer waren hingegen weniger begeistert: Einige Twitter-Nutzer standen der erotischen Massage im TV kritisch gegenüber. "Wird gerade wirklich gezeigt, wie Emmy ihre Brüste massiert bekommt? Unangenehm", "Emmy will's wissen" oder auch "Oh Mann, oh Mann, wie sehr muss man sich selbst und seine Brüste in den Mittelpunkt stellen wollen?", ließen ein paar User auf der Nachrichtenplattform verlauten.

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Bikini

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de