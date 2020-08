Sind sie nun noch ein Paar oder nicht? Erst vor wenigen Stunden behauptete ein Insider, dass Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (23) getrennt sein sollen. Laut dessen Informationen hat sich das Paar bereits vor einigen Wochen für das Beziehungsende entschieden. Doch jetzt deutet alles darauf hin, dass die zwei noch zusammen sind: Cody teilt ein ziemlich vielsagendes Bild von sich und der Sängerin!

Sieht so ein getrenntes Pärchen aus? In seiner Instagram-Story veröffentlicht der 23-Jährige zum Single-Release der Blondine einen Screenshot von sich und Miley bei einem FaceTime-Anruf. Vor allem Cody sieht darauf ziemlich happy aus, während die "Wrecking Ball"-Interpretin einen Kussmund macht. "Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch an diese besondere Person", betitelt der Blondschopf seinen Beitrag.

Zu den Gerüchten hat sich das Duo bisher nicht geäußert. Nimmt man aber mal die Social-Media-Accounts der beiden unter die Lupe, wird deutlich, dass noch einige Turtel-Pics aus der Vergangenheit vorhanden sind. Erst Anfang des Monats teilte Cody einen verliebten Schnappschuss mit seiner Freundin. Allerdings hat es den Anschein, dass Miley in Sachen Liebesoffensive einen Gang zurückgeschaltet hat, da ein paar Pärchenbilder auf ihrer Insta-Seite fehlen.

