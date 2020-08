Bei Alles was zählt gibt es bald ein interessantes neues Gesicht zu sehen! Der Name des neuen Castmitglieds: Lisandra Bardél. In der Serie verkörpert sie die Rolle der Malu Santos. Die Zuschauer lernen die unbekannte Schönheit kennen, als sie Finn (Christopher Kohn, 35) bei seinem Aufenthalt im Kloster den Kopf verdreht. In einem Interview berichtet sie nun von ihren ersten Eindrücken beim Dreh der Daily und ihren Kollegen!

Gegenüber Picture Puzzle Medien erzählt Lisandra, dass sie ganz aus dem Häuschen von der fantastischen Garderobe sei, die ihre Rolle tragen dürfe. "Das ist natürlich auch Luxus, jeden Tag so eingekleidet zu werden", verrät die 30-Jährige. Begeistert ist die Theaterdarstellerin aber nicht nur von der Kleidung, sondern auch von ihrem besonderen Einstieg in das RTL-Erfolgsformat. Denn die ersten drei Drehtage der leidenschaftlichen Tänzerin fanden in einem Kloster mit einem relativ kleinen Team statt. Ihre ersten Szenen spielte sie dabei mit ihrem Co-Star Christopher. "Bei uns hat es im Spiel sofort 'gepasst', was Spielfreude, Humor und Chemie angeht", gibt die gebürtige Berlinerin preis.

Der Humor sei auch eine der Eigenschaften, die sie mit ihrer Serienfigur gemein habe. "Wir haben beide immer einen Spruch parat", plaudert Lisandra aus. Außerdem möge sie an Malu, dass sie sich "nicht klein mache, in der Steinkamp/Albrecht-Männerwelt". Wie sie das vollbringt, werden die Zuschauer ab dem 18. August erfahren, wenn die Schauspielerin ihr TV-Debüt bei AWZ gibt.

