Vorproduziert oder live? Nachdem die erste Staffel von The Masked Singer in Österreich im März gestoppt werden musste, wird die Rateshow nun am 15. September fortgesetzt. Es gibt jedoch eine bedeutende Veränderung: Das beliebte Format wird nicht mehr live aus Köln gezeigt, sondern vorproduziert. Im Herbst startet in Deutschland die dritte Staffel der Sendung. Wird es hierzulande auch zu dieser Neuerung kommen?

Eine gute Nachricht für alle Ratefüchse: Auch während der kommenden Ausgabe können die Zuschauer parallel zur Folge für ihren Favoriten anrufen. Denn eine Sprecherin von ProSieben bestätigte nun gegenüber Promiflash: "Wir zeigen die dritte Staffel von 'The Masked Singer' im Herbst 2020 wie gewohnt live." Außerdem klar ist: Es soll auch wieder ein Live-Publikum im Saal geben. "Es geht nichts über echt begeisterte Menschen im Studio", sagte Senderchef Daniel Rosemann dazu im Gespräch mit dwdl.de. Um das in der aktuellen Situation umsetzen zu können, seien vier verschiedene Sicherheitskonzepte vorbereitet worden.

Im Frühjahr musste die zweite Staffel von "The Masked Singer" in Deutschland nach der ersten Folge aufgrund der aktuellen Lage ohne Studiopublikum stattfinden. Wegen zwei Krankheitsfällen musste die Produktion außerdem unterbrochen werden. Nach zwei Wochen konnte die Sendung aber glücklicherweise wieder fortgesetzt werden.

Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Susi Kentikian und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Matthias Opdenhövel mit zwei neuen "The Masked Singer"-Kostümen

