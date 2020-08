Wird es diese Veränderung auch in Deutschland geben? Der österreichische Ableger von The Masked Singer hatte keinen leichten Start. Direkt die erste Staffel musste aufgrund der aktuellen Lage im März unterbrochen werden. Erst am 15. September wird die Show mit neuen Folgen fortgesetzt, aber unter anderen Bedingungen. Zum einen wird "The Masked Singer Austria" nicht mehr dienstags, sondern samstags laufen. Und zum anderen: Die kommenden Episoden werden nicht mehr live übertragen!

Diese Neuerung bestätigte eine Sendersprecherin gegenüber dwdl.de: "Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns bei der Wiederaufnahme der Produktion dafür entschieden, nicht live zu produzieren", erklärte sie die Entscheidung. Und wie wird dann abgestimmt? Für die Abstimmung sei nach den Auftritten ein extern ausgewähltes, unabhängiges und repräsentatives Zuschauerforum verantwortlich, hieß es in der Erklärung weiter. Zusätzlich wurde darauf hingewiesen, dass "The Masked Singer" außerhalb von Deutschland ausschließlich vorproduziert werde. "Dem Spaß wird das also keinen Abbruch tun", versprach die Sprecherin.

Die dritte Staffel der deutschen Version von "The Masked Singer" startet im Herbst. Und auch hierzulande wird es Veränderungen geben: In der kommenden Ausgabe werden Rea Garvey (47) und Ruth Moschner (44) nicht mehr im Rateteam sitzen, sie sollen in der darauffolgenden Staffel im Frühjahr 2021 aber zurückkehren. Als einziger Ratefuchs für die dritte Staffel wurde Bülent Ceylan (44) bestätigt.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Matthias Opdenhövel mit der Fledermaus und der Göttin bei "The Masked Singer"

Christoph Hardt / Future Image Bülent Ceylan und Matthias Opdenhövel im "The Masked Singer"-Finale

