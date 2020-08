Zuletzt musste Alessia Herren ihre Koffer packen und das Promi Big Brother-Märchenland verlassen: Während ihrer Zeit in dem Reality-TV-Format war die 18-Jährige allerdings des Öfteren durch ihre Ausdrucksweise in den Mittelpunkt geraten: Für ihren Slang hagelte es nicht nur von den anderen Kandidaten Kritik, auch die Zuschauer nahmen sie im Netz unter Beschuss. Doch hatte Alessia im TV-Container vor, an ihrer Aussprache zu arbeiten? Promiflash hat nachgefragt...

Alessia war sich sicher: Hätte sie weiterhin die Chance bekommen, bei "Promi Big Brother" zu bleiben, hätten sie die Zuschauer nicht nur besser kennengelernt, gegenüber Promiflash verriet sie nun auch ihre weiteren Pläne in der TV-Show: "Ich hätte auch noch an meiner Aussprache gearbeitet – die hätte ich versucht, zu verbessern." Doch auch nach ihrem Rauswurf plane sie jetzt, Zeit in Bildung zu investieren und weiter zur Schule zu gehen. "Das ist erst einmal am wichtigsten", stellte Alessia klar.

Während ihres Aufenthaltes im Märchenwald war Alessia unter anderem von Ikke Hüftgold (43) für ihren Slang kritisiert worden. Allerdings nehme es die 18-Jährige dem Schlagerstar nicht übel. "Ikke hat es nur gut gemeint mit mir", meinte sie und erklärte: "Er ist außerdem ein Freund von meinem Vater. Er möchte einfach nicht, dass ich mich so verhalte."

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

Instagram / alessia.herren Alessia Herren, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2020

Instagram / ikkehueftgold_official Ikke Hüftgold im Jahr 2019

