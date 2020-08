War das der Grund für Alessia Herrens Exit? Die Tochter von Schlagersänger Willi Herren (45) zog vor wenigen Tagen in den Promi Big Brother-Container ein und musste ihn in der vergangenen Folge auch schon wieder verlassen. In der Show eckte sie nach kürzester Zeit nicht nur mit Emmy Russ (21) an, auch bei ihren anderen Mitstreitern machte sie sich nicht wirklich beliebt. Doch nicht nur bei ihren Konkurrenten konnte sie mit ihrer Art nicht punkten – auch die Zuschauer waren von Alessias aufbrausendem Charakter überrascht.

Auf Twitter schossen die Fans gegen die 18-Jährige. Was sie besonders störte: Alessias Sprache. "Alessia hat jetzt wieder Zeit für die Schule und der Deutschunterricht hat hoffentlich einen großen Schwerpunkt", meinte ein User zu ihrem Rauswurf. Andere bezeichneten Alessia als "Terrorkind" und waren froh, dass sie die Sendung verlassen musste. "Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass die echt ist", schrieb ein anderer entsetzt.

Auch Ikke Hüftgold (43) äußerte schon während der Show seinen Unmut über Alessias Auftreten. "Du hast eine Ausdrucksweise. Ich schäme mich für dich. Willi, ich hoffe, du siehst, was deine Tochter hier abzieht", sagte der Ballermann-Sänger im Gespräch mit der 18-Jährigen. Seiner Meinung nach müsse sie sich eine andere Sprache angewöhnen.

© SAT.1/Willi Weber Alessia Herren bei "Promi Big Brother"

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

Instagram / ikkehueftgold_official Ikke Hüftgold, Ballermann-Sänger

