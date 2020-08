Seit einigen Wochen läuft nun schon Kampf der Realitystars im TV. In verschiedenen Games können die Promis entweder Annehmlichkeiten dazu gewinnen oder eben auch ein Stück weit Luxus wieder verlieren. In der heutigen Folge spaltete vor allem ein Match die Gemüter der Zuschauer: Die VIPs müssen sich bei einem Body-Ranking selbst beurteilen – doch ging dieses Spiel ein wenig zu weit?

Bei "Die Wand der Wahrheit" müssen sich die Stars selbst einschätzen: Wer ist am heißesten und wer – nun ja – ist eben das Gegenteil davon! Dies wird dann mit der Einschätzung der Zuschauer verglichen. Pro richtige Übereinstimmung gibt es eine Zigarettenschachtel. Doch ist dieses Spiel etwa unter der Gürtellinie? "Das kann man gar nicht pauschalisieren. Jeder findet einen Körper anders", zog Aurelie Tshamala (21) ihr Fazit.

Und auch die Twitter-User waren sich nicht so einig. "Ernsthaft versuchte Grundsatzdebatten über die Wirkung von Schönheit eines einzelnen Menschen, das ist nicht mein RTL2" oder "Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, und Geschmäcker sind verschieden – das ist auch gut so", ziehen zwei Fans im Netz ihr Resümee. Was sagt ihr zu diesem Spiel? Stimmt in der Umfrage ab!

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

RTL II Aurelie Tshamala, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

RTL II Marcellino Kremers bei "Kampf der Realitystars"

RTL2 Willi Herren, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

