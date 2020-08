Will sie jetzt ein für alle Mal alles aus der Welt schaffen? Seit Wochen prasselt eine Negativschlagzeile nach der anderen auf Ellen DeGeneres (62) ein. Grund: Die eigentlich so beliebte Talkmasterin soll gar nicht so nett sein und ihre Mitarbeiter teilweise richtig schikanieren. Doch gegen all diese schlimmen Anschuldigungen wehrt sich die Moderatorin nun: Ellen suchte ein klärendes Gespräch mit ihrem Personal!

Wie Daily Mail berichtet, fand vor wenigen Tagen ein Zoom-Call mit mehr als 200 Mitarbeitern statt. In diesem digitalen Meeting habe die 62-Jährige auch einige Gerüchte aus der Welt schaffen wollen – so unter anderem das, dass ihr angeblich niemand in die Augen schauen darf. "Es ist verrückt und einfach nicht wahr. Ich weiß nicht, wie das begonnen hat. Das ist nicht so, wie ich bin", soll Ellen erklärt haben.

Eine andere Quelle verriet Deadline, dass der Host sich in diesem Gespräch auch bei seinen Mitarbeitern entschuldigt haben soll. Ellen hat angeblich zugegeben, dass sie öfters gute und schlechte Tage habe. "Ich bin eine vielschichtige Person und ich versuche, die beste Person zu sein, die ich sein kann, und aus meinen Fehlern zu lernen", so die US-Amerikanerin angeblich weiter.

Getty Images Ellen DeGeneres, Talkshow-Host

Getty Images Ellen DeGeneres im Oktober 2017

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

