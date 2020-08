Jetzt spricht Paris Hilton (39) über ein dunkles Kapitel aus ihrer Vergangenheit. Die Reality-TV-Serie "The Simple Life" machte das Model und ihre damalige BFF Nicole Richie (38) 2003 zu Stars. Seitdem schaffte es die Hotelerbin, ein glamouröses und perfekt wirkendes Image von sich selbst zu kreieren – doch dieses Bild scheint zu trügen. In einer neuen Serie deutet die gebürtige New Yorkerin nun an: In ihrer Kindheit erlitt sie ein schweres Trauma!

Ein zweiminütiger Trailer zu ihrer YouTube-Doku This is Paris - The Paris Hilton you never knew (zu deutsch: Das ist Paris, so wie ihr sie noch nicht kennt) zeigt Bilder aus dem Leben der Kultblondine. Von glamourösen Auftritten auf dem roten Teppich bis hin zu privaten Familiengesprächen ist alles dabei. Besonders ein Ausschnitt sticht jedoch hervor, in dem die DJane preisgibt: Sie glaube, dass niemand wisse, wer sie eigentlich sei – nicht einmal sie selbst. "Früher war das nicht so. Aber in meiner Kindheit ist etwas passiert, worüber ich noch nie mit jemandem gesprochen habe", verrät die TV-Bekanntheit.

In einer weiteren Sequenz ist Paris zu sehen, wie sie versucht, ihren Eltern von dem schrecklichen Erlebnis zu berichten. "Ich konnte euch nichts davon erzählen, weil ich jedes Mal, wenn ich es versuchte, von ihnen bestraft wurde. Ich habe immer noch Albträume davon", erzählt sie. Was jedoch genau vorgefallen war, enthüllt der erste Einblick in die Show der 39-Jährigen nicht.

Getty Images Paris Hilton bei der Pre-Oscar-Party in L.A. im Februar 2004

Getty Images Paris Hilton bei einem Event in L.A. im Februar 2019

Getty Images Paris Hilton in den Build Studios in NYC im Dezember 2018

