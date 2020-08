Für Til Schweiger (56) geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Er wird zum allerersten Mal Opa! Allerdings erwarten nicht seine Schauspieltöchter Lilli (22) oder Luna (23) Nachwuchs. Sein ältester Sohn sorgt im Hause Schweiger für Familienzuwachs. Valentin ist 24 Jahre alt, wohnt in Berlin, arbeitet in derselben Branche wie sein berühmter Vater, steht als Kameramann jedoch nicht direkt im Rampenlicht – bis jetzt!

Schließlich sorgt Valentin nun mit seiner langjährigen Freundin für Tils erstes Enkelkind und zieht damit ganz schön viel Aufmerksamkeit auf sich. Wie Gala von einem Freund der Familie erfahren haben will, habe sich der 56-Jährige unglaublich über die Baby-News gefreut. Auch Mama Dana Schweiger (52) sei völlig aus dem Häuschen. Ende dieses Jahres oder Anfang des Nächsten soll der Schweiger-Enkel zur Welt kommen.

Erst vor rund einem halben Jahr beteuerte Til noch gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Mir dauert's schon viel zu lange, noch kein Opa zu sein." Schon als seine Töchter volljährig geworden waren, hätte er zu ihnen gesagt: "Los, jetzt werdet mal schwanger!" Dass ihn nun das Älteste seiner vier Kinder zum Großvater macht, dürfte Til aber genauso glücklich machen.

