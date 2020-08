Er hat offenbar Blut geleckt! In den vergangenen Wochen hat sich Niklas Schröder (31) optisch ziemlich verändert – dank einer Diät hat der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat mittlerweile zehn Kilo abgespeckt. Und dabei soll es nicht bleiben, er möchte tatsächlich noch das eine oder andere Pfündchen mehr verlieren. Was er in nächster Zeit so geplant und wie viel Kilo er sich in den Kopf gesetzt hat, verrät er nun Promiflash.

"Ich hab ungefähr schon zehn Kilo abgenommen, ich möchte noch mal die doppelte Zeit dranhängen, ob das dann 15 oder 20 Kilo am Ende sind, weiß ich nicht", erklärt Nik im Interview mit Promiflash. Die kommenden fünf, sechs Wochen zieht er also noch einmal richtig durch. Das bedeutet: Der 31-Jährige wird weiterhin überwiegend auf Kohlenhydrate verzichten und auf eiweißreiche Kost setzen. Dabei ist es ihm außerdem wichtig, unter 1200 Kalorien am Tag zu bleiben.

Was am Ende auf der Waage steht, juckt Nik aber wenig, denn er wiegt sich nicht. "Das hat einen einfachen Grund: Ich möchte mir einfach keine Zahl vorsetzen und diese Zahl als Ziel setzen und dieser hinterherjagen", stellt er abschließend klar. Sein Ziel sei es, sich einfach wieder selbst in seinem Körper wohlzufühlen. Außerdem nehme man durch Sport und den dazugehörigen Muskelaufbau automatisch etwas zu.

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder im August 2020

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder im August 2019

