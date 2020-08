Katy Bähm (26) sprach über die Probleme mit ihrer Familie! Bei der aktuellen Staffel der beliebten Reality-TV-Show Promi Big Brother lernten die Zuschauer die ehemalige Queen of Drags-Kandidatin Katy von einer ganz anderen Seite kennen: Während sie zuvor des Öfteren mit ihrer aufbrausenden Art polarisierte, gab sie jetzt intime Einblicke in ihre Vergangenheit. Nach ihrem Outing hatte es die Travestiekünstlerin zu Hause alles andere als leicht: Katy wurde aufgrund ihrer Sexualität von ihrer Familie abgelehnt und ausgegrenzt!

"Es fängt gerade erst an, sich zu klären", öffnete sich Katy jetzt in der aktuellen Folge von "Promi Big Brother" und erinnerte sich an die schweren Zeiten: "Ich habe ganz lange Probleme mit meiner Familie gehabt." Nachdem ihre Verwandtschaft dann auch noch von ihrer Drag-Kunst mitbekommen hatte, habe Katy sogar niederschmetternde Nachrichten aus den eigenen Reihen erhalten. "Ich habe Nachrichten bekommen, dass es besser wäre, wenn ich tot wäre und, dass ich eine Schande für die Familie wäre", machte sie öffentlich.

Ihre Mutter habe zwar ein Problem mit Katys Sexualität, doch die Reaktion ihres Vaters habe sie besonders verletzt. "Meine Mama hat gesagt, dass Thema 'schwul' gibt es für sie nicht", rief sich Katy in Erinnerung und berichtete weiter: "Mein Vater hat das größte Problem mit dem Schwulsein, der hat den Kontakt zu mir eine Zeit lang komplett abgebrochen."

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Juni 2020

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Dragqueen

Anzeige

Instagram / katybaehm "Queen of Drag"-Star Katy Bähm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de