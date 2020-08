Eigentlich wollte Saskia Beecks (32) in diesem Jahr bei Promi Big Brother um den Titel und die 100.000 Euro Siegesprämie kämpfen. Doch die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin warf noch vor Show-Beginn das Handtuch und zog gar nicht erst in den Container. Die TV-Zuschauer warteten also vergeblich auf sie – doch auch ihre Community im Netz bekam Saskia seither nicht mehr zu Gesicht. Inzwischen sorgen sich ihre Follower: Wo steckt die Influencerin nur?

Ihr letztes Instagram-Posting liegt immerhin schon über sieben Wochen zurück. Am 1. Juli teilte Saskia ein im Auto geschossenes Selfie, seitdem ist – abgesehen von einer kurzen Rückmeldung nach ihrem Promi-BB-Abbruch via Insta-Story – auf ihrem Social-Media-Profil nichts mehr passiert. Die Fans sind ratlos: "Irgendwie kommt da nichts mehr. Was machst du?", lautet eine Reaktion unter besagtem Beitrag. "Hey Saskia, alles okay bei dir? Lebst du noch?", will ein weiterer User wissen.

Einige Nutzer scheinen sogar wütend über Saskias unangekündigte Web-Abstinenz zu. "Schade, dass du deine Follower so an der Nase rumführst. Sagst vor Wochen in deiner Story, du meldest dich später wieder und dann kommt ewig nichts mehr. Das nenne ich verarschen. Ich entfolge, bye", steht in einem der vielen Kommentare.

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Saskia Beecks

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks im Juli 2020

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, Schauspielerin

