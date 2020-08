Langsam, aber sicher gewähren Yeliz Koc (26) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) Einblicke in ihre junge Liebe. Erst vor wenigen Tagen haben die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler ihre Beziehung offiziell gemacht. Mit ihrem Paar-Outing sorgten die beiden für mächtig Aufsehen. Jetzt scheinen sie ihr Glück nicht mehr geheim halten zu wollen: Immerhin zeigt sich Jimi nun völlig ungeniert in Yeliz' Bett, während er mit deren Hündin Luna kuschelt.

Das Versteckspiel hat ein Ende, die zwei verbringen Zeit miteinander – und das darf allem Anschein nach auch jeder gerne wissen. Kein Wunder also, dass sich Jimi am heutigen Donnerstagmorgen in seiner Instagram-Story inmitten von Kissen und Decken zeigt, die wohl zum Schlafgemach seiner Liebsten gehören. Hundedame Luna ist ebenfalls mit von der Partie und versteht sich offenbar blendend mit dem neuen Partner ihres Frauchens.

Dass Yeliz und Jimi keinen Hehl mehr aus ihren Gefühlen machen müssten, erleichtere das Pärchen total. Allerdings sei die anfängliche Heimlichtuerei genau der richtige Weg gewesen: "Man muss ja auch immer erst gucken, wo das Ganze hinführt, wie sich das Ganze entwickelt. Und jetzt ist es endlich raus. [...] Ich bin wieder glücklich und alles ist schön", betonte die Influencerin kürzlich im Netz.

Instagram / lunaundyeliz Hündin Luna und Yeliz Koc im August 2020

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc' Hündin Luna, August 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2020

