Ist das das nächste Pärchen-Indiz? Seit mehreren Tagen gibt es Liebesgerüchte um Ex-Bachelorette-Beauty Jessica Paszka (30) und ihren einstigen Rosenanwärter Johannes Haller (32). In letzter Zeit mehrten sich die Hinweise, die auf eine Beziehung hindeuten könnten: So wurden sie zum Beispiel schon mehrmals in trauter Zweisamkeit gesichtet – außerdem urlaubt Jessica aktuell auf Ibiza, der Wahlheimat von Johannes. Und genau dort scheinen sie nun eine gemeinsame Boots-Tour genossen zu haben!

In ihrer Instagram-Story informierte Jessica ihre Follower über ihren heutigen Tagesablauf. Schönster Programmpunkt: eine Tour auf einem Boot. Während des Ausflugs machte die Influencerin viele Aufnahmen von dem Gefährt und genoss den Trip sichtlich. Die Videos auf dem Boot entstanden am späten Vormittag – zum gleichen Zeitpunkt befand sich auch Johannes auf einem Boot. Zufall? Oder schipperten sie etwa zu zweit aufs Meer hinaus, um ein paar romantische Momente zu genießen?

Zu den Spekulationen über ihr Liebesleben äußerte sich Jessica bisher nur vage: "Also wenn es so sein sollte, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren", sagte sie dazu gegenüber RTL. Sie schäme sich für nichts und stehe zu allem, doch selbst als Influencerin wolle sie sich noch ein Stückchen Privatsphäre behalten.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, August 2020

Instagram / johannes_haller Johannes Haller auf Ibiza, 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza, August 2020

