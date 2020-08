Die Fans von Britney Spears (38) befinden sich seit Wochen in großer Sorge: Sie glauben, dass ihr Idol ihnen mittels Social-Media-Beiträgen versteckte Hilferufe sende und aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (68) befreit werden müsse. Anhänger der sogenannten #FreeBritney-Bewegung vermuten sogar, dass sich Jamie an dem Vermögen seiner Tochter bereichere. Jetzt tauchten offizielle Dokumente auf, die genau belegen, wie viel Britney für die Vormundschaft zahlt!

Britney habe allein im Jahr 2019 1,2 Millionen US-Dollar – also umgerechnet rund eine Million Euro – an ihr Team aus Anwälten und Beratern gezahlt, heißt es in neuen Gerichtsdokumenten, die jetzt E! News vorliegen. Von dieser Summe habe ihr Vater Jamie 128.000 Dollar – knapp 108.000 Euro – für seine Rolle als Vormund erhalten. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen sei er jedoch im September 2019 von diesen Aufgaben zurückgetreten.

Jedoch profitiere Britney auch selbst von ihrem Vermögen: So stehe ihr unter anderem ein wöchentliches Taschengeld zur Verfügung, dessen Höhe in den Papieren offenbar nicht genannt wird. Zusätzlich habe der Popstar innerhalb des Jahres 2019 einen Gesamtbetrag von umgerechnet rund 77.000 Euro für Reisen und knapp 843.000 Euro für den Posten Immobilien ausgegeben. Letztere Summe dürfte teilweise durch die Renovierung ihres Fitnessstudios, das durch einen Brand zerstört worden war, zustande gekommen sein.

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2020

