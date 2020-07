Da konnte sich Sam Asghari (26) einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen! In den vergangenen Jahren tat sich Britney Spears (38) immer wieder als ziemliche Sportskanone hervor – damit sie ihrem Hobby auch regelmäßig nachgehen kann, richtete sich die Sängerin deshalb ein eigenes Gym in ihrem Haus ein. Damit sorgte sie im April für ordentlich Schlagzeilen: Sie hatte das Fitness-Center vor einigen Monaten aus Versehen abgefackelt. Mittlerweile ist die Sportstätte aber wieder aufgebaut. Jetzt sorgte Britneys Freund Sam mit einem humorvollen Social-Media-Kommentar für einen Reminder, damit dies auch so bleibt!

Auf Instagram teilte die Pop-Prinzessin ein Foto von sich, auf dem sie breit in die Kamera lächelt. Im Posting berichtete sie ihren Fans zudem, dass sie frische Kirschmuffins gebacken habe. Dies ließ bei ihrem Freund sofort die Alarmglocken schrillen. "Bitte mach den Ofen aus, bevor du wieder das Gym abfackelst", postete er mit einem Augenzwinkern in der Kommentarspalte und setzte hinter seinen Beitrag zahlreiche Lach- und Flammen-Emojis.

Diese Neckereien dürfte Britney ihrem Freund sicher nicht übel nehmen. Die beiden scheinen so richtig auf Wolke sieben zu schweben: Nachdem das Paar wegen der Quarantäne einige Monate getrennt voneinander verbrachte, ist es mittlerweile nur noch im Doppelpack anzutreffen. Erst kürzlich teilte die "Toxic"-Interpretin eine Bilderreihe von einem Pärchen-Strandausflug.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2020

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2019



