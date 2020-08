Da kommt die Löwenmama in ihr durch! Sara Kulka (30) geht offen mit dem Stillen in der Öffentlichkeit um. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin macht keinen Hehl daraus, dass sie ihren beiden Kinder ziemlich lange die Brust gegeben hat. Ihre Älteste ist nun in die Schule gekommen und wird von Usern im Netz für die Still-Vergangenheit verurteilt – doch das Model hat genug: Sara wehrt sich gegen die Hater und unterstellt ihnen sogar Rufmord!

Kommentare wie "Und in der Schulpause wird dann gestillt" oder "Wie soll das bloß mit dem Stillen klappen" muss sich die Blondine aktuell gefallen lassen, doch jetzt reicht es ihr. "Was die Menschen machen, ist gegenüber meinem Kind absoluter Rufmord", stellt sie ein für alle Mal in ihrer "Instagram"-Story klar. Sara ist mittlerweile auch nicht abgeneigt, dagegen vorzugehen und die Personen anzuzeigen.

"Ich habe die öffentliche Stillbeziehung zu meinen Kindern ab dem dritten Lebensjahr beendet", erklärt sie im Netz mit Nachdruck. Wie lange sie letztendlich Matilda gestillt hat, könne niemand wissen. Genau aus diesem Grund kann es Sara nicht auf sich sitzen lassen, dass ihre Maus damit jetzt auf Social Media gemobbt wird.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulkas Töchter Annabell und Matilda

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Juli 2020

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter

