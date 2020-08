Zwischen dem Bauer sucht Frau-Ostfriesen Thomas und seiner neuen Freundin Jessy liegen 28 Jahre Altersunterschied. Eine Tatsache, die einigen Usern im Netz offenbar übel aufstößt! Vergangene Woche machte der ehemalige Kuppelshow-Kandidat seine Beziehung öffentlich. Auf Fotos, die ihn mit seiner Auserwählten zeigen, strahlt der Landwirt mit der Sonne Niedersachsens um die Wette – doch nicht jeder scheint ihm sein Liebesglück zu gönnen.

"Die 28 Jahre Altersunterschied sind natürlich öfter mal Thema. Aber wir wissen es ja beide, das war uns von Anfang an bewusst", erklärt der Rinderzüchter gegenüber Promiflash. Nach dem Paar-Outing habe er ganz schön viel Kritik einstecken müssen. Dabei könne er den Aufruhr gar nicht verstehen: "Wir schaden dadurch doch niemandem. Auch wenn sich der eine oder andere am Altersunterschied stört, Wendler für Arme und was weiß ich nicht alles, was ich mir da anhören muss." Letztlich sei es seine Entscheidung: "Ich brauche keinem Rechenschaft abzulegen, ich bin keinem was schuldig", stellt Thomas klar.

Thomas ist 49 Jahre alt, Jessy gerade mal 21 – doch das spiele für sie keine Rolle. Selbst ihre Familie sehe die Differenz völlig entspannt: "Ihr Ex-Freund ist auch in meinem Alter gewesen. Ihre Eltern sagen, wie mein Vater auch: Es ist unser Leben. Wir müssen damit leben, wir sind erwachsen." Wen ihre Liaison störe, der solle eben wegschauen.

Fotograf Bernd Focken Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas und Freundin Jessy, August 2020

TVNOW / Guido Engels Thomas W., Viehhändler und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Fotograf Bernd Focken "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Thomas und seine Freundin Jessy, August 2020

