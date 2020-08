Wer verlässt das Märchenschloss von Promi Big Brother als strahlender Sieger? Die beliebte Reality-TV-Show flimmert seit 14 Tagen über die Bildschirme. In dieser Zeit erlebten die diesjährigen Bewohner nicht nur einige freiwillige Exits, sondern auch eine Achterbahn der Gefühle. So sprach Ikke Hüftgold (43) ergreifend über sein Liebesleben, während Katy (26) und Emmy (21) über die schwierigen Beziehungen zu ihren jeweiligen Eltern auspackten. Eine Woche vor dem Finale stellt sich jetzt die Frage: Wer kann mit seiner Art am meisten bei den Zuschauern punkten?

In den letzten Folgen des Kultformates durften insbesondere Ikke Hüftgold und Werner Hansch (82) ihre Zweisamkeit genießen. Sie wurden als Einzige von den Zuschauern ins Märchenschloss gewählt und konnten dort ihre Bromance richtig aufleben lassen. Neuzugang Aaron Koenigs (25) musste wiederum mit den Waldbewohnern erstmal warm werden. “Ich fühle mich alleine hier”, gab er emotional gegenüber Kathy an.

In der letzten Promiflash-Umfrage lag noch Ikke Hüftgold klar vorne. Dragqueen Katy Bähm verlor hingegen einige Sympathiepunkte. Ob es daran liegt, dass die Performerin immer mehr ihre temperamentvolle Seite zum Vorschein bringt? Immerhin eckte sie bereits ordentlich mit einigen Kandidaten an. Doch wer ist jetzt – eine Woche vor dem großen Finale – euer Favorit? Ist es vielleicht sogar Neuzugang Aaron? Stimmt unten ab!

