Alles aus bei Chrissy Metz (39) und ihrem Liebsten! Im März 2018 hatte die This is us-Darstellerin die Trennung vom Kameramann Josh Stancil bekannt gegeben – wenig später gab es aber wieder frohe Botschaften zu verkünden: Ende desselben Jahres hatte sie einen neuen Mann an ihrer Seite: Der Komponist Hal Rosenfeld schien die Schauspielerin richtig glücklich zu machen. Nun ist das Liebesfeuer aber offenbar erloschen: Chrissy und Hal sollen sich getrennt haben!

Das berichtete nun Page Six. Angeblich hätten die beiden den Schlussstrich schon vor einigen Wochen gezogen. Das Magazin behauptet zusätzlich, dass Chrissy den Trennungsschmerz längst verarbeitet habe und mittlerweile wieder absolut offen sei für neue Bekanntschaften und Dating.

Genaue Gründe für das Liebes-Aus sind aktuell nicht bekannt. Bereits im Winter wurde aber über das mögliche Ende der Beziehung spekuliert. Das Paar selbst hüllt sich zu den traurigen Nachrichten in Schweigen und reagierte bisher nicht auf Anfragen des Portals.

Instagram / chrissymetz Chrissy Metz im Juli 2020

Getty Images Chrissy Metz im Januar 2020

Getty Images Chrissy Metz im Januar 2019 in Los Angeles

