Wer ist denn die schöne Blondine neben Nicole Scherzinger (42)? Die Sängerin verbringt gerade viel Zeit mit ihrem Freund, dem Rugbyspieler Thom Evans (35). Die beiden treiben regelmäßig Sport zusammen, machen Tanzvideos oder verbringen gemeinsame Tage am Strand. Dabei lassen sie ihre Fans offen an ihrem Leben teilhaben. Doch über die Familie des Pussycat Dolls-Mitglieds ist nicht allzu viel bekannt. Nun teilte Nicole allerdings einen seltenen Moment im Netz und zeigte ihre Schwester Keala.

Zu Kealas Geburtstag widmete sie dieser einen rührenden Post auf Instagram. Eine Bilderfolge mit drei Schnappschüssen zeigt zunächst ein Selfie von Nicole und ihrer Schwester, auf dem sie beide glücklich in die Kamera grinsen. Zwei weitere Fotos entstanden auf einem Bootsausflug mit Thom und Kealas Kindern. Dazu schrieb die The Masked Singer-Jurorin: "Ich bin so dankbar, dass ich in Tennessee sein konnte, um Zeit mit meiner Schwester an ihrem Geburtstag zu verbringen." Folgende rührende Zeilen ergänzte sie: "Ich liebe dich so sehr, Schwesterherz, das Yin zu meinem Yang". Familienzeit sei ihr sehr wichtig.

Nicoles Fans freuen sich über den privaten Einblick und überschütten die 42-Jährige mit netten Kommentaren. "Zeit mit der Familie ist unbezahlbar", schrieb beispielsweise eine Userin. Auch Nicoles Pussycat-Dolls-Kolleginnen Ashley Roberts (38) und Kimberly Wyatt (38) waren hin und weg und drückten ihre Freude mit Herz-Emojis aus.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger mit Freund Thom Evans und ihrer Familie, August 2020

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger, Juni 2020

ActionPress Nicole Scherzinger, Januar 2020

