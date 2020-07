Nicole Scherzinger (42) und ihr Freund Thom Evans (35) überraschen mit attraktiven Schnappschüssen! Seit Anfang dieses Jahres gehen die Sängerin und der Rugbyspieler offiziell gemeinsam durchs Leben. Egal ob beim Sport oder einem gemeinsamen Spaziergang – im Netz hält die Musikerin ihre Community regelmäßig mit Bildern von sich an der Seite ihres Liebsten auf dem Laufenden. Am Geburtstag der Beauty durften sich ihre Fans nun besonders freuen: Nicole teilte heiße Aufnahmen mit ihrem Thom!

"Ein weiteres Jahr älter hat sich noch nie so gut angefühlt", schwärmte Nicole via Instagram. Den besonderen Tag verbrachten die dunkelhaarige Schönheit und ihr Partner auf einer Jacht auf dem Meer. Im roten Bikini posiert die gebürtige Hawaiianerin vor einer steilen Felswand. Ein anderer Schnappschuss zeigt das Couple eng aneinander geschmiegt kurz vor einem romantischen Kuss mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang im Hintergrund. Dabei scheinen die beiden ihre Zweisamkeit offenbar in vollen Zügen zu genießen!

Dass es Thom und Nicole durchaus ernst miteinander meinen, bewiesen sie ihren Fans vor wenigen Wochen erneut. Nachdem der Sportler Nicoles Eltern bereits in der vergangenen Weihnachtszeit kennengelernt hatte, besuchte das Pärchen vor Kurzem auch Thoms Eltern in deren portugiesischer Heimat.

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger im Juni 2020

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger mit ihrem Freund Thom Evans, Juni 2020

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger, Juni 2020



