Alica Hubiak schließt ein Kapitel ihres Lebens: Die Schauspielerin steigt bei Unter uns aus. Ihre Figur Jana Schäfer stirbt nach ihrem elendigen Kampf gegen einen Tumor den Serientod. Ein schwerer Schritt für Alica, immerhin hat sie die Zeit am Set sehr genossen. Besonders die Zusammenarbeit mit Milos Vukovic (39) dürfte ihr fehlen – schließlich waren sie und ihr Soap-Gatte ein eingespieltes Team.

Alica und Milos waren von Anfang an ein Herz und eine Seele – sowohl vor als auch hinter der Kamera. "Ich hatte wirklich gehofft, dass wir uns gut verstehen. Aber dass wir uns irgendwann doch so gut verstehen und so gut zusammenwachsen, das war ja wie ein Sechser im Lotto", beteuert die 32-Jährige im RTL-Interview und verrät: "Man konnte sich auch am Wochenende unterhalten, wenn mal irgendwas war oder so." Milos als Spielpartner gehabt zu haben? Für Alica ein echter Segen: "Ich hab's schon nicht schlecht getroffen."

Auf den Job bei "Unter uns" blickt die Nordrhein-Westfälin schon jetzt gerne zurück. "Ich bin megadankbar, dass ich hier gelandet bin. [...] Ich hatte megaviel Spaß", beteuert sie und schwärmt weiter: "Ich möchte diese Zeit auf gar keinen Fall missen. Es war schön."

Anzeige

TVNOW/Stefan Behrens Alica Hubiak und Milos Vukovic bei "Unter uns", August 2020

Anzeige

Instagram / alicahubiak Milos Vukovic und Alica Hubiak am Set von "Unter uns"

Anzeige

TVNOW/Stefan Behrens Paco (Milo Vukovic), Jana (Alica Hubiak) und Leni (Josephine Becker) für "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de