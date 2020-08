So sehen also die Herzenswünsche von Emmy Russ (21) aus! Die Beauty & The Nerd-Bekanntheit kämpft im Promi Big Brother-Container seit einigen Tagen um den Sieg – und zeigt sich dabei besonders sexy. Immer wieder startet sie im Haus die eine oder andere Flirt-Offensive. Die Blondine ist allerdings nicht zum ersten Mal in prominenter Turtel-Laune: 2017 wollte Emmy bei keinem Geringeren als Pietro Lombardi (28) landen.

Damals ließ sich die 21-Jährige von dem Magazin taff bei einem Praktikum in einer Event-Agentur begleiten. Emmy sollte bei einem VIP-Event mitarbeiten. Der Job war für sie dabei aber eher Nebensache. Emmy war damals viel mehr an den prominenten Gästen interessiert – vor allem eine Person hatte es ihr offenbar angetan. "Der Lombardi ist doch jetzt Single, oder nicht? Das wäre was für mich. Der hat doch einen Porsche, oder?", plauderte sie drauf los.

Mit seinem Händchen für schnelle Autos fällt Piedro also schon mal in Emmys Beuteschema. Und wie schätzt der "Phänomenal"-Interpret die Lage ein? Da hätte die Blondine wahrscheinlich eher schlechte Karten. Immerhin erklärte Pietro schon 2018 im Promiflash-Interview, dass er eigentlich eine Frau sucht, die selbst gar nicht im Rampenlicht steht.

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi beim DSDS-Recall in Sölden

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

Findet ihr, Pietro und Emmy würden zueinander passen? Ja, absolut! Nein, gar nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de